«صندوق النقد» يرفع توقعات الصين الاقتصادية في 2017

بكين (رويترز)
رفع صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الحالي إلى 6.7%، مشيراً إلى «إجراءات داعمة، لاسيما التوسع في تقديم الائتمان والاستثمارات العامة». وتزيد هذه التوقعات عن توقعات الصندوق في أبريل البالغة 6.6%، والتي كانت بدورها مرتفعة أيضا عن التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9% في الربع الأول من العام ليتجاوز هدف الحكومة للعام بأكمله البالغ 6.5%. وقال الصندوق إنه يتوقع الآن أن تحقق الصين معدل نمو 6.4% في المتوسط بين 2018 و2020. وفي أبريل الماضي، قال «الصندوق»، إنه يتوقع معدل نمو 6.2% في 2018.
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وأشار إلى أن الصين ينبغي أن تواصل التقدم باتجاه تطبيق سعر صرف مرن، مضيفاً أن اليوان «ينسجم بوجه عام مع العوامل الأساسية»، وفقاً لتقييم الصندوق.