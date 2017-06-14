البنك الدولي يدعم أفغانستان بـ 520 مليون دولار

واشنطن (أ ف ب)

أقر البنك الدولي خطة بقيمة 520 مليون دولار لمساعدة أفغانستان على التصدي للمشاكل الناجمة عن التمرد الذي تقوده حركة طالبان والانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من هذا البلد.

وقال البنك، في بيان، إن نصف هذا المبلغ تقريبا سيخصص لدعم النازحين من جراء أعمال العنف في البلاد، وإعادة أولئك الذين لجأوا إلى باكستان المجاورة إلى ديارهم. وأضاف أن المبلغ المتبقي سيخصص للقيام بإصلاحات ترمي إلى «زيادة الفرص الاقتصادية» عبر تطوير القطاع الخاص وتحسين التغذية بالتيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات في ولاية هرات (غرب).

وأوضح البيان أن «انسحاب القوات الدولية الذي بدأ في 2011 إلى جانب عدم اليقين السياسي، أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على موازنة الحكومة بسبب ازدياد التهديدات الأمنية التي تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم».

وفي نهاية يناير الماضي، دق البنك الدولي ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، معربا بالخصوص عن قلقه إزاء قدرة كابول على تلبية احتياجات 700 ألف لاجئ أفغاني لدى عودتهم إلى بلدهم.