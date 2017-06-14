مدير عام «اوبر» في إجازة تفرغ

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن المدير العام لشركة اوبر، ترافيس كالانيك، الذي تعرض لانتقادات كثيرة بسبب إدارته، في رسالة إلكترونية وجهها إلى الموظفين أنه «سيكون في إجازة تفرغ» لمدة غير محددة.

وكتب في رسالته «احتاج إلى قسط من الراحة بعد الأحداث الأخيرة»، في إشارة إلى وفاة والدته في حادث الشهر الماضي. وخلال إجازة التفرغ هذه التي لم يحدد مدتها سيكلف كالانيك، الشركة إلى فريق إدارة وسيكون هو «في التصرف» في حال الحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة. وقال إنه يريد «التفكير والعمل على نفسه» ليصير الرئيس «لذي تحتاج إليه» المجموعة وإعادة تشكيل فريق الإدارة.