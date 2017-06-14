55 % من مستثمري مشاريع «عزيزي للتطوير العقاري» خليجيون

دبي (الاتحاد)

كشفت «عزيزي للتطوير العقاري» عن أن نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين باتت تشكل نحو 55% من قاعدة عملاء الشركة، نظراً لمكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار بسوق العقار.

ويأتي النمو في عدد المستثمرين الخليجيين نتيجة طبيعية لما تقدمه شركة «عزيزي للتطوير العقاري» من مجموعة واسعة من العقارات في سوق دبي، فضلاً عن خطط السداد المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات الاتجاه السائد في السوق، والذي بدأ يتخذ منحى تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة، مع سعي المستخدمين النهائيين إلى نمط حياة أكثر راحة، مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى شريحة الشقق المخدمة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «إن استقرار السوق ما يزال المحرك الرئيس الذي يدفع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى اختيار دبي وجهة مفضلة للاستثمار العقاري، حيث وصل سوق العقار في دبي إلى مرحلة النضوج خلال السنوات القليلة الماضية، وشهدنا تحولاً كبيراً نحو العقارات المتوسطة والمتوسطة الفاخرة والتي استقطبت المزيد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما المملكة العربية السعودية».

وتهدف «عزيزي للتطوير العقاري» من خلال تقديم عرض رسوم الحجز مجاناً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من خطة السداد المرنة والمتاحة لفترة محدودة.

وأضاف فرهاد: «تأتي زيادة عدد العملاء الإماراتيين مؤشراً على بلوغ شركة عزيزي للتطوير العقاري مستوى عالياً من فهم المستهلكين في الأوساط المحلية ورضاهم».