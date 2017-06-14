«العربية للطيران» تسير رحلتين أسبوعياً إلى هرجيسا الصومالية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران، أمس في بيان، عن انضمام هرجيسا في أرض الصومال إلى وجهاتها الأفريقية ضمن الشبكة الدولية للناقلة، ابتداءً من 4 يوليو المقبل.

واستهلت العربية للطيران عملياتها في السوق الأفريقية منذ عام 2004، فيما تخدم حالياً ست وجهات في مصر والسودان وكينيا من مركزها الرئيس في الشارقة.

وسيتم تشغيل رحلة هرجيسا، صوماليلاند بمعدل رحلتين أسبوعياً، أيام الثلاثاء والجمعة، حيث تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 03:45 لتحط في مطار هرجيسا الدولي في تمام الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي. فيما تقلع رحلة العودة من هرجيسا في تمام الساعة 06:55 وتصل إلى الشارقة في تمام الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تمنح مدينة هرجيسا لزوارها تجربة تمزج بين الأصالة والمعاصرة في كل شارع وكل جادة وهي توفر لزوارها كل ما يمكن أن يتطلعوا له من أسواق تراثية لمراكز تسوق وغيرها، ويسعدنا إضافة هذه الوجهة التي ستسهم في تعزيز مكانة هرجيسا كوجهة سياحية وتجارية لقطاع واسع من الزوار».

وتعتبر هرجيسا، التي تشهد تنمية اقتصادية كبيرة، مركزاً تجارياً تنشط فيه قطاعات الإنشاء والتجزئة وقطاع التعدين وتحديداً في مجال الأحجار الكريمة وهي مدينة حيوية يسكنها 1.2 مليون نسمة.

وتشغل العربية للطيران رحلاتها إلى 130 وجهة من خمسة مراكز عمليات تنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.