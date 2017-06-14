«دبي للعقارات» تدشن أحدث مراسيها ضمن مشروع «الخليج التجاري»

دبي (الاتحاد)

دشنت دبي للعقارات، أول مرسى في مشروع مراسي الخليج التجاري الجديد، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المرسى في الربع الثالث من عام 2017 وستضم 157 رصيفاً بأحجام تتفاوت بين ثمانية أمتار و35 متراً وسيتم تجهيزها بجميع المرافق الأساسية التي يحتاجها مالكو القوارب وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك مياه الشرب وإمدادات الطاقة والصرف الصحي والمجاري.

وأطلقت دبي القابضة ومجموعة دبي للعقارات في مايو 2016 مشروع مراسي الخليج التجاري، الذي تبلغ قيمته مليار درهم، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية، وأحد أبرز المشاريع المرتقبة لدبي للعقارات، حيث يقدم أول وجهة لليخوت والمنازل والمطاعم العائمة في المنطقة، ويمتد مشروع مراسي الخليج التجاري على طول قناة دبي المائية، ويتكون من ثلاث مناطق رئيسة، هي المرسى والمتنزه والرصيف المائي الذي يستوعب بشكل إجمالي 800 قارب، ما يجعله أول وجهة متخصصة لليخوت في المنطقة.

وقال عبدالله لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «نشهد اليوم معلماً بارزاً في تطوير مراسي الخليج التجاري، وهو دليل على التزامنا بإنشاء وجهات توفر تجارب فريدة تواكب نمط الحياة المقيمين والزوار على حد سواء، وهذا يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وسوف يستفيد المرسى الجديد في مراسي الخليج التجاري للأعمال من أحدث التطورات في مجال البناء والهندسة لإنجازه في الموعد المحدد، مما سيمنح المدينة بعداً جديداً لأنماط الحياة العصرية ويوفر وجهة بحرية مميزة».

وسيتم إنشاء مراسي الخليج التجاري باستخدام تقنية سيفلكس المتطورة، مما يجعله أحد أوائل المراسي في دولة الإمارات التي تستخدم هذه التقنية المبتكرة والصديقة للبيئة، وتضمن هذه التقنية رسواً آمناً للقوارب حتى في أسوأ الأحوال الجوية، حيث يقوم هذا النظام المستقر وآمن وذاتي التنظيم بالارتفاع والانخفاض على نحو سلس مع تغير منسوب المياه.

ويوفر مراسي الخليج التجاري الفريد من نوعه إطلالة خلابة على أفق مدينة دبي، وهو المرسى الوحيد في الإمارة الذي يجمع بين العناصر الطبيعية من المياه مع أشجار النخيل والنباتات الخضراء التي توفر مناظر خلابة على طول الممشى.

ويمثل مراسي الخليج التجاري مكوناً أساسياً في خطة تطوير قناة دبي المائية التي أصبحت أيقونة فريدة تعكس تاريخ هذه المدينة وهويتها، كما يوفر المشروع مواقف سيارات واسعة مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والزوار.