«دبي للعقارات» تدشن أحدث مراسيها ضمن مشروع «الخليج التجاري»

دبي (الاتحاد)
دشنت دبي للعقارات، أول مرسى في مشروع مراسي الخليج التجاري الجديد، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.
ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المرسى في الربع الثالث من عام 2017 وستضم 157 رصيفاً بأحجام تتفاوت بين ثمانية أمتار و35 متراً وسيتم تجهيزها بجميع المرافق الأساسية التي يحتاجها مالكو القوارب وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك مياه الشرب وإمدادات الطاقة والصرف الصحي والمجاري.
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وقال عبدالله لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «نشهد اليوم معلماً بارزاً في تطوير مراسي الخليج التجاري، وهو دليل على التزامنا بإنشاء وجهات توفر تجارب فريدة تواكب نمط الحياة المقيمين والزوار على حد سواء، وهذا يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وسوف يستفيد المرسى الجديد في مراسي الخليج التجاري للأعمال من أحدث التطورات في مجال البناء والهندسة لإنجازه في الموعد المحدد، مما سيمنح المدينة بعداً جديداً لأنماط الحياة العصرية ويوفر وجهة بحرية مميزة».
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ويوفر مراسي الخليج التجاري الفريد من نوعه إطلالة خلابة على أفق مدينة دبي، وهو المرسى الوحيد في الإمارة الذي يجمع بين العناصر الطبيعية من المياه مع أشجار النخيل والنباتات الخضراء التي توفر مناظر خلابة على طول الممشى.
ويمثل مراسي الخليج التجاري مكوناً أساسياً في خطة تطوير قناة دبي المائية التي أصبحت أيقونة فريدة تعكس تاريخ هذه المدينة وهويتها، كما يوفر المشروع مواقف سيارات واسعة مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والزوار.