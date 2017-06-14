«إعمار للضيافة» تدير أول فنادقها في السعودية

دبي (الاتحاد)

اختارت «‬شركة ‬جبل ‬عمر ‬للتطوير»‬، ‬العلامة ‬التجارية «‬العنوان ‬للفنادق ‬والمنتجعات» ‬التابعة ‬لـ «‬مجموعة ‬إعمار ‬للضيافة» ‬لتشغيل ‬مشروعها ‬الفندقي ‬الجديد ‬في ‬مدينة ‬مكة ‬المكرمة. ‬وتمثل ‬هذه ‬الخطوة ‬الانطلاقة ‬الأولى ‬لمشاريع «‬العنوان ‬للفنادق ‬والمنتجعات» ‬في ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس.

ومن المقرر افتتاح «العنوان مكة ‬- جبل ‬عمر»‭ ‬عام ‬2019، ‬ويمتاز ‬بموقعه ‬على ‬بعد ‬أقل ‬من ‬500 ‬متر ‬عن ‬الحرم ‬المكي ‬الشريف، ‬ويتألف ‬من ‬برج ‬توأم ‬بتصميم ‬معماري ‬وهندسي ‬أنيق، ‬وهو ‬المبنى ‬الأكثر ‬ارتفاعاً ‬ضمن ‬المشروع ‬الرئيس. ‬كما ‬يعتبر ‬البرج ‬الواصل ‬بين ‬البرجين ‬من ‬الملامح ‬العمرانية ‬التي ‬تثري ‬الطابع ‬البصري ‬المميز ‬للمشروع.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو 2 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية، إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة. ويسهم «العنوان مكة ‬-جبل ‬عمر»‭ ‬في ‬تلبية ‬الطلب ‬المتنامي ‬على ‬الإقامة ‬الفاخرة ‬في ‬مكة، ‬حيث ‬ستتولى «‬العنوان ‬للفنادق ‬والمنتجعات» ‬إدارة ‬الغرف ‬والأجنحة ‬الفندقية، ‬التي ‬يبلغ ‬عددها ‬1490، ‬بما ‬يشمل ‬أيضاً ‬الوحدات ‬المتوفرة ‬للتملك ‬الحر.

وقال ياسر بن فيصل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «جبل عمر»: «يعد ’جبل عمر‘ أكبر مشاريعنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وأردنا لمشروع ’العنوان مكة ‬-جبل ‬عمر‘ ‬أن ‬يحمل ‬علامة ‬تجارية ‬مميزة ‬ليقدم ‬خدمات ‬ضيافة ‬استثنائية. ‬ولقد ‬أثبتت ’‬العنوان ‬للفنادق ‬والمنتجعات‘ ‬خبرتها ‬في ‬إدارة ‬المشاريع ‬العالمية ‬الفاخرة ‬متعددة ‬الاستخدامات، ‬ومن ‬خلال ‬اختيارنا ‬لعلامة ‬تجارية ‬ذات ‬حضور ‬قوي ‬في ‬المنطقة، ‬فإننا ‬واثقون ‬من ‬قدرتنا ‬على ‬تزويد ‬ضيوفنا ‬بتجربة ‬ضيافة ‬تنسجم ‬مع ‬أهداف ‬رؤية ‬السعودية ‬2030 ‬التي ‬تشجع ‬على ‬الترويج ‬للتجارب ‬الدينية ‬والثقافية»‬.