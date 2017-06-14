%2.9 مساهمة صناعة المركبات وهياكل العربات في الناتج المحلي لرأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تساهم صناعة المركبات وهياكل العربات بـ 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في رأس الخيمة و10.9 % من حجم إنتاج الصناعات التحويلية بالإمارة، وذلك بحسب دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس.

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة، إن الإمارة دأبت على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والجدوى الاقتصادية الحقيقية، حيث بلغ حجم الإنتاج الكلي لصناعة المركبات وهياكل العربات 814 مليون درهم بنسبة 10.9 % من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية للإمارة، وبلغت القيمة المضافة التي ولدتها هذه الصناعة 370 مليون درهم بنسبة 45% من حجم إنتاج الصناعة الكلي، وبلغ الإنتاج الفعلي للشركات العاملة في صناعة المركبات وعربات النقل 3,736 مركبة مختلفة بالإضافة إلى 17.750 متر مربع من غرف وصناديق وأبواب عربات النقل حسب بيانات الشركات لعام 2016، في حين أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركات تبلغ نحو 7.790 مركبة مختلفة، إضافة إلى 126.360 متر مربع من غرف وصناديق وأبواب عربات النقل، حيث تقدر قيمتها الإجمالية ما يقارب 1.274مليار درهم حسب الطاقات التصميمية للشركات العاملة في هذه الصناعة، مما يدل على قدرة الشركات على تلبية حاجات الطلب المتزايدة على الأنواع المختلفة من المركبات وهياكل العربات التي تصنعها.

وأضاف: بلغت مساهمة صناعة المركبات وهياكل العربات في الناتج المحلي الصناعة 2.9%، في حين بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة التي ولدتها صناعة المركبات وهياكل عربات النقل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، الأمر الذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه هذه الصناعة كأحد الصناعات الرائدة والمولدة للدخل ضمن قطاعات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة.

وقال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة، إن إجمالي مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة بلغ 444 مليون درهم، في حين بلغ حجم القوى العاملة في الصناعة أكثر من 968 عاملاً، وبلغت نسبة الصادرات 54.7% من إجمالي مبيعات الصناعة، كما أن النمو الملفت والمتواصل لهذا الصناعة والمتمثل في زيادة مبيعات الشركات العاملة فيها بنسبة 27% خلال ثلاث سنوات فقط، حيث بلغ حجم مبيعات هذه الصناعة 534 مليون درهم العام الماضي.

وأضاف: إجمالي قيمة المواد الأولية من المصادر المحلية بلغ نحو 132 مليون درهم، بما نسبته 30% من المواد الأولية الداخلة في صناعة المركبات وهياكل العربات، كما شكلت المواد الرئيسية الجزء الأكبر من صناعة المركبات وهياكل عربات النقل، حيث بلغت قيمتها نحو 400 مليون درهم وبنسبة 91% من إجمالي المواد الأولية الداخلة في الصناعة، في حين بلغت قيمة المواد الأولية الثانوية ما يقارب 40 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 9% من إجمالي المواد الأولية.