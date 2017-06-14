افتتاح المعرض الرمضاني لسيدات الأعمال في العين

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتحت ريد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، المعرض الرمضاني لسيدات الأعمال والمبدعات بسوق الزعفرانة بمدينة العين والذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ويقام ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال بمشاركة 20 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة من فئة التاجر الصغير.

وتجولت الظاهري في أقسام وأجنحة المعرض الذي ضم 20 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من فئة التاجر الصغير، وغطت الأنشطة المشاركة في المعرض الرمضاني تجارة البن وتجارة البهارات والتوابل وتجارة العطور وتجارة العود والبخور والطيب ولوازمها، وتجارة مستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء وأعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية، وتجارة الشيل والعبايات وتجميل السيدات، وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية.

حضر حفل افتتاح المعرض أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية بمدينة العين، وسلمى عقيدة المهيري عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

ورفعت ريد الظاهري أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم ورعايتهم لمشاريع ومبادرات المرأة المواطنة ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها ودعمها المتواصل لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وللمرأة المواطنة في كل مواقع عملها، وحرص سموها على تعزيز مساهمة المرأة المواطنة في دعم عملية التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.