345.6 ألف سائح بحري لأبوظبي بنمو٪48

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، عن اختتام موسم 2017/&rlm&rlm2016 للرحلات البحرية والذي يعد الأفضل على الإطلاق من حيث النمو، حيث سجلت زيادة قدرها 40٪ في عدد السفن الزائرة و48٪ زيادة في عدد المسافرين إلى ميناء زايد وجزيرة صير بني ياس، عن الموسم الماضي.

واختتم الموسم السياحي في محطة أبوظبي للسفن السياحية، بقدوم السفينة «ماجستيك برينسيس» التابعة لخطوط «برينسيس» البحرية في رحلتها الأولى إلى ميناء زايد في أبوظبي.

وشهد موسم الرحلات البحرية 2016/&rlm&rlm2017 ارتفاعا في أعداد المسافرين إلى الإمارة تجاوز 345,662 ألف سائح، مقارنة بـ 232,605 ألف في موسم 2015/&rlm&rlm2016.

وارتفعت أعداد السفن من 115 في موسم 2015/&rlm&rlm2015 إلى 161 سفينة في موسم 2017/&rlm&rlm2016.