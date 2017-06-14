تغيير المراكز وغياب الروح القتالية وخطــــــة باوزا وراء «التعادل المر»

معتز الشامي (بانكوك)

خيم الحزن على بعثة منتخبنا الوطني، التي عادت إلى الدولة أمس، بعد التعادل «المر» الذي جاء بـ «طعم الخسارة»، أمام تايلاند بهدف لكل منهما، في مباراة مساء أمس الأول، على استاد راجامانجالا بالعاصمة بانكوك، وحضرها أكثر 27 ألف متفرج، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات المجوعة الآسيوية الثانية لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وبهذه النتيجة، رفع «الأبيض» رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الرابع، وظل الفارق كبيراً بينه وبين أقرب المنافسين، وهو المنتخب الأسترالي «16 نقطة» في الترتيب الثالث، بينما حلق منتخب اليابان بالصدارة بـ 17 نقطة بعد تعادله أمام العراق بهدف لكل منهما، فيما ظل المنتخب السعودي ثانياً بـ 16 نقطة،

وشهدت البعثة حالة من الحزن الشديد للاعبين، وأفراد الجهازين الإداري والفني، خاصة الأرجنتيني باوزا الذي بدا خلال المؤتمر الصحفي، متأثراً بالبداية «غير الإيجابية»، في مسيرته مع الكرة الإماراتية، والتي تأتي في أعقاب تجربة «سيئة» مع منتخب الأرجنتين، خسر خلالها في مباريات عدة، أثرت في مشوار تصفيات المونديال.

أداء باهت