مدريد (أ ف ب)

عبر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني عن دعمه لمهاجمه النجم كريستيانو رونالدو، معرباً عن اقتناعه بأن «البراءة التامة» للدولي البرتغالي الذي يواجه ملاحقة قضائية في إسبانيا بسبب تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو. وقال النادي الملكي في بيان: «ريال مدريد مقتنع تماماً بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية»، مجدداً «ثقته» بمهاجمه. وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته «بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، التي تنطوي على غش ضريبي» بمبلغ 14.7 ملايين يورو (16.5 مليون دولار).