محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان وملك البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البطين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى دعائم قوية من المحبة والأخوة والتفاهم والعمل المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وحضر اللقاء من الجانب البحريني سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.

وقد أدى الجميع صلاة المغرب وتناولوا طعام الافطار على مائدة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

كان جلالة ملك البحرين قد وصل في وقت سابق أمس إلى مطار الرئاسة في أبوظبي وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.