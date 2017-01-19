الرميثي: الحدث انطلاقة مميزة للفعاليات العالمية بالعاصمة في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

رحب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، بالوفود الدولية والنجوم العالميين المشاركين في النسخة الـ12 لبطولة أبوظبي للجولف، مشيداً بمشاركة المصنفين الأوائل على مستوى العالم في البطولة التي تمثل انطلاقة مميزة للفعاليات العالمية المعتمدة في الأجندة الرياضية لإمارة أبوظبي لعام 2017.

وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على مستوى التطور والتقدم الرياضي، وساهم بشكل كبير في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت أبوظبي ومكانتها في مقدمة الوجهات الرياضية الدولية، وحقق أيضاً المزيد من التجارب الناجحة لرياضة الإمارات.

وقال معاليه: «خطط وإمكانيات مجلس أبوظبي الرياضي تطمح لترسيخ رؤية «أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة..ممارسة..منافسة..استضافة»، من خلال عقد الاتفاقيات لاستقطاب واستضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات الرياضية الدولية بحضور ومشاركة نخبة الرياضيين المصنفين بمختلف الرياضات.

وأضاف معاليه: مجلس أبوظبي الرياضي يفخر بتقديم أجندة رياضية مميزة ومتنوعة تضم أهم الفعاليات الرياضية الداعمة لترسيخ مكانة أبوظبي في مقدمة مدن العالم، وذلك انطلاقاً من خططنا الطامحة لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية في القطاع الرياضي، ومواكبة مسيرة التقدم والريادة التي تسجلها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات‪.‬

ونوه معاليه إلى أن بطولة أبوظبي للجولف استطاعت أن تبهر العالم طوال السنوات الماضية، وصولاً لنسختها الحالية بمستوى التنظيم ومشاركة نخبة اللاعبين المصنفين في الجولف، وجذبها لوسائل الإعلام الدولية، واستقطابها للرعاة والداعمين، وما تحظى به من تفاعل وحضور جماهيري ساهم بوضعها في مصاف البطولات المتميزة على صعيد المنطقة، موضحاً أن جميع المؤشرات تقود لاستمرارية تحقيق البطولة لمزيد من النجاحات وعلامات التفوق خلال الأعوام المقبلة.

وتابع معاليه: استضافة البطولة سنوياً، ساهم وبشكل كبير في زيادة ممارسي اللعبة على مستوى الدولة، ودعم مساعي انتشارها بين شرائح المجتمع، واستحداث ملاعب جديدة، موضحاً معاليه أن خطوات التوسع ستسهم في تطوير اللعبة في الإمارات وصناعة أبطال يشاركون ويمثلون الدولة في المحافل العالمية، مشيداً بالرعاة والداعمين كافة، ودورهم المميز في إنجاح البطولة.