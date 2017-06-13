لبنان تتفق على قانون جديد للانتخابات

بيروت (رويترز)

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت أمس، إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة عليه في اجتماع من المقرر عقده اليوم، ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

وقال باسيل «نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية».

وقال باسيل، صهر الرئيس عون، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث قانون الانتخاب «إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير» معتبرا أن «الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى». وأضاف «طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وان معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا مسيحيا من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين».