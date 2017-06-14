السعودية تكشف عن هوية إرهابيين قتلا في القطيف

الرياض (وكالات)

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن هوية قتيلين داخل سيارة من نوع «تويتا أسكويا» كانت قد اشتعلت فيها النيران وانفجرت في مطلع يونيو الجاري خلال مواجهة بين رجال الأمن وعناصر إرهابية بمحافظة القطيف.

وذكر متحدث أمني في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «الشخصين هما السعوديان المطلوبان للجهات الامنية فاضل عبدالله محمد آل حمادة ومحمد حسن آل صويمل وقد تبين تورطهما في عدد من الجرائم الإرهابية التي وقعت في أعوام سابقة بالدمام ومحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية». وأكدت وزارة الداخلية السعودية مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام العام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة كما جددت دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، وأهابت في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عنهم المسارعة في الإبلاغ عن ذلك. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الثاني من يونيو الجاري أن قوات الأمن تعاملت مع سيارة مشبوهة في القطيف بشرق البلاد كانت تستخدم في أوقات سابقة لتنفيذ جرائم وعمليات إرهابية وأسفرت العملية عن إعطابها ومقتل إرهابيين اثنين كانا بداخلها.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس، حكما ابتدائيّا بثبوت إدانة متهم «سعودي الجنسية» شارك في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية، شرق المملكة.

وعاقبت المحكمة المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بالسجن 30 عامًا، وتغريمه 50 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، إذ ثبت بحقه خروج على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد والإخلال بالأمن والمشاركة مرات عدة في إطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى مركز شرطة العوامية من رشاش تسلمه من آخر.