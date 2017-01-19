125 لاعباً في سباق التحليق مع «الصقر المجنح» بـ «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة لبطولة أبوظبي «إتش أس بي سي» للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ضمن الجولة الأوروبية، وسط أجواء رائعة، وتوفير فعاليات مصاحبة لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور العاشق لهذه الرياضة بشكل خاص، والمواطنين والمقيمين بشكل عام.

ويشارك في البطولة 125 لاعباً، يتقدمهم نخبة من نجوم اللعبة، من بينهم 3 من المصنفين الأوائل في العالم، ويأتي الإقبال على المشاركة بعد السمعة الكبيرة التي كسبتها البطولة التي تصف من بين أفضل الجولات الأوروبية، وشهد ملعب نادي أبوظبي للجولف، الذي يستضيف المنافسات حتى الأحد المقبل، تعديلات جديدة، لرفع درجة المنافسة وإكسابها قوة وصعوبة أكبر، وهو ما يجعل التحدي كبيراً للمشاركين من النخبة.

وتضم القائمة كلاً من حامل اللقب الأميركي ريكي فاولر، والمصنف الثالث عالمياً داستن جونسون، والمصنف الرابع هنريك ستينسون، وداني ويليت الفائز بلقب بطولة الماسترز، وشملت القائمة لاعبين من منتخب أوروبا المنافس في (كأس رايدر)، من بينهم الإسباني رافائيل كابريرا بيللو، والألماني مارتن كايمر حامل لقب بطولة أبوظبي ثلاث مرات، والبلجيكي توماس بيترز، والنمساوي بيرند وايزبيرجر، إضافة للثلاثي البريطاني، أندي سوليفان، لي ويستوود، وكريس وود، بجانب قائدي منتخبات «كأس رايدر» السابقين دارين كلارك وتوماس بيورن.

ويشارك أيضاً مجموعة من الأبطال المخضرمين الذين يشعلون المنافسة بتحدياتهم منهم الإسباني ألفارو كويروس، والفرنسي رومان‪ ‬لانجاسك، والسويدي أليكس نورين، والجنوب أفريقي براندن جريس، والإنجليزيين إدي بيبيريل وتيريل هاتون، والأستراليين بريت رومفورد، وكورتيس لوك الفائز ببطولة أميركا للهواة، وسام‪ ‬برازل الفائز بلقب بطولة «يو بي أس هونج كونج» المفتوحة.