«الحب كلّه» للإمارات

نوف الموسى

بين يديها أمسكت رسالة الدعوة الكريمة، وأشارت بمنديل الموافقة. مع نسمات الشتاء الخفيف، كورقة شجرة خريفية، هبت مع الريح على طريقة مقام «الهزام» الموسيقي، الذي يمشي عادةً بهدوء خاص، وخطوات مسترسلة على مهل، حتى يتسرب إلى عمق القلوب، ويفسح لبصيرتها المرور إلى فضاء الممكنات. ليعود على أثرها عبد المنعم الملّواني، المستشار الصحفي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -ولي عهد أبوظبي آنذاك- مبشراً، بأن لقاء الأوطان تأصل في حضورها الملهم للوجدان الإنساني، نحو وطنٍ يحتفي بنفخة الناي الأولى، احتفاءً بعيد الجلوس الخامس للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وباللحظة الفارقة لرفع العلم الاتحادي في عام 1971.

بدأ كل شيء بتدرج مقام «البياتي» الواسع المعطاء، اللافت دائماً في قدرته على التشكل، والإتاحة الضخمة لفرص اللحن أن تتجاوز مداها في التكشف عن الشوق والانتظار واللهفة، وانشغلت إيقاعات وزارة الدفاع في أبوظبي لبناء المسرح المؤقت، على طريق هارموني الـ«فالس» الإيقاعي، الذي يتولى تحويل الأشياء إلى رقصة أبدية. وحطت طائرة الخطوط الجوية الكويتية على مدرج مطار أبوظبي في 26 من نوفمبر 1971، وبوضوح مقام «الراست»، وقفت سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم على أرض الإمارات، يرافقها 42 عازفاً، كأنهم مسيرة من الكوبليهات، تردد: كل الأوطان خُلقت من الموسيقى، كل الأوطان خُلقت من الموسيقى.

استقبال

استقبلها الحب بابتسامة عريضة في المطار، واحتضنها بهالة شفافة، تشبه العزف المنفرد للأكورديون والناي معاً، حتى وصولها مقر إقامتها في فندق «العين بالاس». شاركت في الاستقبال في تلك اللحظة التاريخية، شخصيات إماراتية مهمة تصدرهم معالي وزير البترول آنذاك الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة، والأستاذ سعيد الدرمكي، مدير دائرة التشريفات في أبوظبي، والأستاذ علي الشرفا، نائب مدير دائرة التشريفات. ووثَّقها معالي الأديب محمد المر، في كتاب «أم كلثوم في أبوظبي».