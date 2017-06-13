ختام بطولة «فبما» لسيدات الهيئات الحكومية

أبوظبي (وام)

شهد منتجع الفرسان الرياضي الدولي مؤخراً ختام بطولة «فبما» الرمضانية الثالثة لسيدات الهيئات الحكومية التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بشكل سنوي كجزء من فعالياتها لشهر رمضان المبارك.

وضمت بطولة هذا العام 3 مسابقات رياضية في كرة القدم وكرة الطائرة والرماية بالقوس والسهم، حيث شارك العديد من الفرق واللاعبات اللاتي يمثلن 10 كيانات حكومية في إمارة أبوظبي على مدار 3 أيام في أجواء ودية لم تخلُ من الحماسة والإثارة.

وفي مسابقة الكرة الطائرة التي شارك فيها خمسة فرق تمثل شرطة أبوظبي والشركة الوطنية للإنشاءات البترولية وشركة أدنوك و«الاتحاد للطيران» و«ضمان»، وفاز فريق «أدنوك» على فريق شرطة أبوظبي في المباراة النهائية التي جمعتهما، ليحصل فريق أدنوك على المركز الأول ويحل فريق شرطة أبوظبي في المركز الثاني، بينما حاز المركز الثاني فريق «ضمان» بعد تغلبه على فريق الإنشاءات البترولية في مباراة المركز الثالث، ليحرز فريق «ضمان» المركز الثالث في ترتيب المسابقة.

وعلى صعيد مسابقة كرة القدم التي ضمت 6 فرق هي مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وفريق الياه سات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة أبوظبي للإسكان وشركة أدنوك، حقق فريق الإنشاءات البترولية المركز الأول بفوزه على فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي جاء في المركز الثاني ليتبعهما فريق أدنوك في المركز الثالث متفوقاً على فريق هيئة أبوظبي للإسكان.

واختتمت المسابقة الفردية للرماية بالقوس والسهم وسط مشاركة واسعة ضمت العديد من اللاعبات اللاتي تنافسن في إصابة الأهداف على مدار جولات عدة انتهت بفوز حنان جونسون بالمركز الأول، محققة أكبر مجموع من النقاط، تليها علياء الأحمد ومروة علي في المركزين الثاني والثالث بالترتيب.

وفي نهاية المسابقات الثلاث، قدمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الميداليات والجوائز المالية للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي تراوحت بين 10 آلاف درهم و5 آلاف درهم للفرق وبين 1500 و500 درهم للأفراد، لتختتم بذلك بطولة هذا العام.

وتنظم الأكاديمية خلال شهر رمضان المبارك كل عام مجموعة من الفعاليات والمنافسات الرياضية الودية التي تتماشى مع روح الإخاء والتعاون التي تعم أجواء ليالي الشهر الفضيل وأهمها بطولة «فبما» الرمضانية لسيدات الهيئات الحكومية.