«لايف 1» يظفر بلقب الخير لـ «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

ظفر فريق مؤسسة لايف 1 بلقب بطولة الخير الرمضانية التي نظمتها «أبوظبي للإعلام» على مدار 10 أيام تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، وحضور الدكتور هلال سعيد الدرعي المدير التنفيذي للخدمات المساندة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الذي توج فريق مؤسسة لايف 1 باللقب بعد فوزه على دائرة التلفزيون 2 بنتيجة 2-1 في المباراة الختامية التي جرت أمس الأول، وحظيت بمتابعة كبيرة من قبل مديري الدوائر ورؤساء الأقسام في «أبوظبي للإعلام» والشركات التابعة لها.

وجاءت المباراة النهائية سجالاً بين طرفيها اللذين قدما أداءً مثيراً من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وأحرز هدفي مؤسسة لايف 1 إبراهيم حسن، فيما أحرز هدف دائرة التلفزيون محمد حسن.

وكان فريق دائرة التلفزيون 2 تأهل إلى النهائي بعد تفوقه على دائرة الخدمات المساندة 1 في نصف النهائي بهدف حمل توقيع هزاع الشريان، فيما تفوق مؤسسة لايف 1 على لايف 2 بنتيجة 2-1.

وكان فريق الخدمات المساندة 1 قدم أداءً قوياً في الشقين الدفاعي والهجومي أمام لايف 2، في مباراة تحديد المركز الثالث وإحراز 5 - 1 وسجل للفائز ناصر الزعابي، الحسين الحكيم، توفيق بلعطار، وهدفين لغانم المزروعي، فيما أحرز هدف مؤسسة لايف 2 الوحيد حمد عبدالرزاق.