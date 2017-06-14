الجزيرة أول المتأهلين إلى «مربع ذهب» يد السيدات

العين(الاتحاد)

زار معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس الأول، نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وأمضى وقتاً طويلاً مع المشاركين في بطولة الرماية، واستمع إلى حديثهم حول المنافسات وملاحظاتهم، وشاركهم أيضاً في بعض محاولات الرماية بالمسدس لإصابة الهدف، ويكرم معاليه، مساء اليوم، أبطال الجو جيتسو بالصالة المغلقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، والثلاثة الأوائل الفائزين في بطولة الطائرة لفئة الرجال، وذلك على صالة نادي العين باستاد خليفة التي ستشهد الليلة المباراة النهائية.

من جانب آخر، تأهل فريق سيدات نادي الجزيرة إلى المربع الذهبي لبطولة يد السيدات «أول المتأهلين»، بفوزه العريض على نسور قرطاج بفارق 22 هدفاً وبنتيجة 29 - 7، في المواجهة التي جرت مساء أمس الأول، على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم في مدينة العين، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة في ختام مشواره في الدور الأول للبطولة يليه فريق قرطاج في المركز الثاني، ليتأهل الفريقان إلى الدور نصف النهائي.

جاء تأهل سيدات اليد بنادي فخر أبوظبي عن جدارة واستحقاق بعد أن فرضن سيطرة مطلقة على مجريات المباراة لعباً ونتيجة بعد أول وآخر تعادل للفريقين 1 - 1، ومن ثم فرضت الخبرات كلمتها في هذا اللقاء، إلى جانب وجود مشاركة المحترفات مع بنات الجزيرة عندما أمطرن مرمى فريق نسور قرطاج بالتسديدات القوية والهجوم المرتد والسريع، وصولاً للمرمى، رغم المحاولات الجادة لفريق نسور قرطاج.

أدار اللقاء الحكمان القاريان إسماعيل سالم ومحمد ناصر، وعلى الطاولة أم الزين وخميس العشر، والمراقب ياسر سليم.