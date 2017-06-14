بنزيمة: شعبية الريال في المنطقة العربية كبيرة

دبي (الاتحاد)

أعرب الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالوجود في دبي، وقال: اعتدت على زيارة دبي في العديد من المناسبات لقضاء إجازتي، أعشق دبي وأهلها الطيبين وسعيد بحفاوة الاستقبال التي أجدها في كل مرة أزورها فيها، بالنسبة لي هذه الزيارة جاءت في وقت مميز للاستمتاع بالشهر الكريم في بلد مسلم، لديّ أصدقاء هنا وأحرص على زيارتهم كلما سنحت لي الفرصة خلال الإجازة الشتوية أو الصيفية.

وأضاف: استمتعت بمشاهدة جانب من منافسات البادل تنس، وحصلت على فرصة لتجربة هذه اللعبة الشيقة على ملعب جميل من النادر إيجاد مثله في مكان آخر.

وأثنى كريم بنزيما على مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإقامة الدورة التي وصفها بالملتقى الرائع للشباب من مختلف الجنسيات، ما يؤكد التناغم في المجتمع الإماراتي.

وقال: إقامة هذه الدورة بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك فكرة جيدة لخلق أجواء ترفيهية تتلاءم مع حاجة الشباب، وهي فرصة لتفجير طاقاتهم، وأتمنى أن يستمر هذا الحدث بهذا الشكل المتطور.

وتطرق نجم الريال إلى فريقه، وقال: سعيد بالعمل تحت قيادة أسطورة في كرة القدم مثل زين الدين زيدان مدرب الفريق، والمهم بالنسبة لي مواصلة العمل بعزيمة أكبر لجعل عشاق الملكي سعداء في أي مكان في العالم، وأعلم أن الريال له شعبية واسعة في المنطقة العربية، والفريق سيبذل كل جهودهم من أجل تحقيق المزيد من الألقاب.

واعتذر اللاعب الفرنسي عن الحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حسمه ريال مدريد بنتيجة تاريخية على حساب يوفنتوس، وقال: حالياً أنا في عطلة، أستمتع بوقتي ولا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، طبعاً أنا سعيد بتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة مع ريال مدريد.