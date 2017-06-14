«الإمبراطور» يتحدى «العاصفة» في نصف نهائي «الصالات»

رضا سليم (دبي)

يلتقي فريقا العاصفة والإمبراطور الليلة في نصف نهائي كرة القدم للصالات، ضمن دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً بمجمع ند الشبا الرياضي، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء تأهل العاصفة بعد فوزه على الجوارح 7-1 في ربع النهائي أمس الأول، بينما تأهل الإمبراطور بعد فوزه على فريق أكاديمية سبورت فور أول 5-0، وتقام المباراة النهائية بعد غدٍ.

وحضر ربع النهائي الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني، ضمن ضيوف الشرف في الدورة، وحظي بحفاوة الجماهير.

واستقبل حسن المزروعي، مدير الدورة، اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الحالي، وقام بجولة أطلعه فيها على منافسات البادل تنس، حيث قام بمشاركة اللاعبين بعض الوقت بممارسة هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة عالمياً، وتحديداً في إسبانيا، وحضر النجم جانباً من مباراة العاصفة والجوارح في ربع نهائي بطولة كرة الصالات، وزار خيمة الخير، التي تقدم خدمات متنوعة للجماهير، واطلع على أجنحة الشركات الراعية للدورة الموجودة في الخيمة.