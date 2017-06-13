القضاء الإسباني يتهم رونالدو بالتهرب الضريبي

مدريد (أ ف ب)

أعلن مكتب المدعي العام في مدريد أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وايرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام أن نجم ريال مدريد المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات متهم «بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14.789.987 يورو (16.5 مليون دولار)».

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير «فوتبول ليكس» التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم، شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.