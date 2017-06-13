دراسة: الهجمات الإلكترونية تدفع الشركات للبحث عن كوادر و«مواهب» جديدة



تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) تتجه الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توظيف كوادر مهنية ومواهب جديدة لتلبية احتياجاتها التي تشهد تغيرات سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحدث تلك التغيرات نتيجة تحوّل المستهلكين إلى تطبيقات الهواتف المتحركة والمتطورة، وزيادة التهديدات الإلكترونية، حسب ما أكدت دراسة أجرتها شركة جلف تالنت، إحدى أكبر بوابات التوظيف الإلكترونية في الشرق الأوسط، حول سوق وظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة. وحللت الدراسة بيانات أكثر من 85‏‭ ‬ألف مختص ‬في ‬تكنولوجيا ‬المعلومات ‬تواصلت ‬معهم ‬جهات ‬توظيفية ‬ووكالات ‬توظيف ‬في ‬الإمارات ‬على ‬الموقع ‬الإلكتروني ‬لجلف ‬تالنت (‬GulfTalent). ‬وقيّمت ‬الدراسة ‬حجم ‬الطلب ‬على ‬كل ‬مجموعة ‬من ‬المهارات ‬كنسبة ‬من ‬إجمالي ‬الطلب ‬على ‬المهن ‬المرتبطة ‬بتكنولوجيا ‬المعلومات. ‬كما ‬أجرى ‬محللو ‬جلف ‬تالنت ‬مقابلات ‬مع ‬عدد ‬من ‬المتخصصين ‬في ‬تكنولوجيا ‬المعلومات ‬وجهات ‬توظيفية ‬تقوم ‬بتعيين ‬موظفين ‬في ‬هذا ‬المجال ‬المهني ‬الحيوي. ووفقاً لنتائج الدراسة، ارتفع الطلب على المهنيين في أمن المعلومات خلال هذه الفترة من 4% من إجمالي عمليات البحث في عام 2012 إلى 9% في عام 2017. وشهدت فئة مهندسي الشبكات زيادة مماثلة في الطلب من 6% من عمليات البحث إلى 13%. ويأتي تزايد الطلب على المهنيين في الأمن السيبراني بشكل رئيسي كاستجابة لارتفاع حوادث الانتهاكات الأمنية والهجمات السيبرانية مؤخراً. ففي عام 2015 وحده، تعرضت ثلث الشركات الإماراتية لهجمات استهدفت بياناتها، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة كي بي أم جي (‏KPMG) ‬العالمية.