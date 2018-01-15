العرض التونسي ضمن المسابقة الرسمية لـ«المسرح العربي» «الرهوط».. عن معنى الوطن والمواطنة



تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018 تونس (الاتحاد) قدمت مسرحية رهوط التونسية ضمن عروض المسابقة الرسمية المنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي، للمخرج عماد المي الحائز جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير التي أقرتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال أيام قرطاج المسرحية لسنة 2017. شارك بالعمل كلّ من وليد بن عبد السلام وعبد القادر بن سعيد وعلي بن سعيد وغسان الغضاب ومنى التلمودي وآمنة الكوكي. المسرحية تجيب عن أسئلة مثل: «من هو المواطن؟» وما معنى «الديمقراطية»؟ وماهي الحرية؟ وما هو الوطن؟ و«هل أنّ المواطن يستمدّ شرعيّته من الوطن أم العكس؟» وما علاقة هذا العمل المسرحي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وبيان 07 نوفمبر 1987؟.