عمليات شراء مؤسساتية ترفع السيولة إلى 889 مليون درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)
دعمت عمليات شراء مؤسساتية على أسهم قطاع العقار وأسهم منتقاة صعود مؤشرات الأسهم المحلية أمس، ما ساهم في عودة السيولة المضاربية المتحفزة للدخول في الأسواق مجدداً، لترتفع قيمة التداولات 889 مليون درهم. وارتفعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، بفعل عمليات تجميع تمت على عدد من الأسهم المنتقاة وموجات شراء مكثفة على الأسهم المضاربية، خصوصاً أسهم قطاع التأمين التي وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء، لترتفع سيولة الأسواق إلى نحو 889 مليون درهم مدعومة بإعلانات إيجابية عن الشركات المساهمة المدرجة.
وتعامل المستثمرون على أسهم 64 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما تجاوز عدد الأسهم التي تم التداول عليها أكثر من مليار سهم من خلال تنفيذ 7457 صفقة.
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وقال وائل أبومحيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات، إن الإعلانات والأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها أمس من قبل الشركات المساهمة المدرجة، ساهمت بشكل كبير في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال الجلسة، مما زاد من شهية المستثمرين الراغبين في الدخول لشراء الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية للشراء.
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وتوقع أبو محيسن استمرار حالة الزخم التي تشهدها الأسهم المحلية خلال الجلسات المقبلة، مع تزايد عمليات التجميع مع اتجاه المؤسسات والأجانب للشراء، وتوالي الأنباء عن الشركات القيادية وفي مقدمتها «إعمار العقارية»، فضلاً عن عمليات الشراء الانتقائي التي تشهدها أسهم قطاع التأمين بعد وصولها لمستويات مغرية ووصول المؤشرات لمستويات صاعدة فنياً، مؤكداً أن الصفقات المتبادلة التي تمت على عدد من الأسهم المنتقاة خلال الجلسات الماضية، تشير بوضوح إلى عودة الثقة تدريجياً إلى الأسواق. وشهدت أسهم قطاع التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نشاطاً ملحوظاً بمنتصف تعاملات أمس، في ظل توجه المتعاملين للأسهم المتوسطة والتي وصلت لمستويات مغرية، إلى جانب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أصبحت محل اهتمام لدى كثير من المحافظ، في ظل سيطرة المضاربات وعودة الثقة للسوق بشكل نسبي.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً تداولات بـ 236 مليون سهم، بقيمة 157 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 9 فلوس عن الإغلاق السابق، عند مستوى 0.69 درهم.
وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «دريك أند سكل» في صدارة الأسهم النشطة خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً تداولات بأكثر من 275 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون درهم، ليغلق السهم منخفضاً 0.46% عند مستوى 0.430 درهم، فيما ساهم سهم «إعمار» في دعم المؤشر العام للسوق عندما أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.02% عند مستوى 7.91 درهم، رابحاً 8 فلوس عن الإغلاق السابق.