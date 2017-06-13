تفعيل «ديوا» بمجرد تصديق عقد «إيجاري»

دبي (الاتحاد)

قالت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا»، إن تصديق ‬عقد ‬الإيجار «إيجاري» إلزامي ‬للحصول ‬على ‬خدمات ‬الكهرباء ‬والمياه ‬في ‬دبي، ‬اعتباراً ‬من ‬أول ‬يوليو ‬2017، حسب ما أعلنت بيان أمس. وقال البيان إن المتعاملين سيتمكنون من ‬تفعيل ‬خدمات ‬الكهرباء ‬والمياه ‬بمجرد ‬تصديق ‬العقد ‬لدى ‬أيّ ‬من ‬المكاتب ‬العقارية ‬المعتمدة ‬من ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي، ‬التي ‬يبلغ ‬عددها ‬800 ‬مكتب، ‬دون ‬الحاجة ‬إلى ‬زيارة ‬مراكز ‬إسعاد ‬المتعاملين ‬التابعة ‬للهيئة.

وعند تصديق عقد «إيجاري»، سيتلقى المتعامل رسالة ترحيبية من الهيئة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، تتضمن رقم الحساب ورقم العقار، إضافة إلى رابط إلكتروني لدفع رسوم التأمين. وبمجرد تسديد رسوم التأمين إلكترونياً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الذكية التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي، سيتم تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للمتعامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحقيق رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الدوائر الحكومية واتباعها لأفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء بما يحقق سعادة المتعاملين.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ‏‭»‬تعمل ‬الجهات ‬الحكومية ‬في ‬دبي ‬على تعزيز ‬الترابط ‬والتكامل ‬فيما ‬بينها، ‬بما ‬يسهم ‬في ‬توحيد ‬الإجراءات ‬واختصار ‬الوقت ‬والجهد ‬في ‬تنفيذ ‬المعاملات ‬الحكومية. ‬وفي ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬نتبنى ‬هذا ‬النهج، ‬ونعمل ‬على ‬ربط ‬خدماتنا ‬مع ‬خدمات ‬الدوائر ‬الحكومية ‬الأخرى ‬لتقديم ‬خدمات ‬ذكية ‬متكاملة ‬تمكن ‬المتعاملين ‬من ‬إنهاء ‬معاملاتهم ‬في ‬أي ‬وقت ‬ومن ‬أي ‬مكان، ‬بما ‬يوفر ‬وقتهم ‬وجهدهم ‬ويحقق ‬سعادتهم، ‬إضافة ‬إلى ‬تقليل ‬أعداد ‬مراجعي ‬الدوائر ‬الحكومية. ‬كما ‬تأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬ضمن ‬جهودنا ‬لتكون ‬بيئة ‬العمل ‬الحكومية ‬خالية ‬من ‬الورق ‬بالكامل ‬بحلول ‬عام ‬2021، ‬ومبادرة دبي ‬الذكية ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬دبي ‬المدينة ‬الأذكى ‬والأكثر ‬سعادة ‬في ‬العالم ‬وخطة ‬دبي ‬2021 ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬دبي ‬مدينة ‬ذكية ‬ومتكاملة ‬ومتصلة»‬.