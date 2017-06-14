«اقتصادية عجمان» تضبط 158.4 ألف قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية

عجمان (الاتحاد)

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان» مؤخراً 158,415 قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية في منطقة الحليو.

جاء في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع «شرطة عجمان»، تماشياً مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك. وتمت مصادرة المنتجات المقلدة قانوناً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وقال محمد مسعود الكتبي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان»: إن الدائرة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الرادعة للممارسات السلبية ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء إسعاد المستثمرين والمتعاملين والنهوض بالإمارة إلى أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف: جاءت ضبطية السلع المقلدة استجابةً منا للشكوى المقدمة من إحدى الشركات العالمية والتي تفيد بتداول قطع غيار سيارات غير المطابقة للمواصفات العالمية في منطقة الحليو. وبناءً عليه، قمنا بحملة تفتيشية مشتركة مع «شرطة عجمان»، أسفرت عن مصادرة 158,415 قطعة غيار مقلدة واتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، في إطار جهودنا الدؤوبة لحفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية وصون حقوق المستهلكين على حد سواء.

واختتم الكتبي: نضع على عاتقنا مسؤولية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية وتوعوية بصورة منتظمة على مدار العام، لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والحد مما تحمله من تحديات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، التزاماً منا برسالتنا المتمحورة حول دفع عجلة بناء اقتصاد تنافسي متنوّع لاستدامة التنمية في الإمارة. ولا تقتصر جهودنا على التأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق فحسب، وإنما نعمل جاهدين أيضاً لتعزيز الوعي العام وصولاً إلى أقصى درجات الأمان الاستهلاكي والاستثماري في عجمان. من جانبه، أكد المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان، أن القيادة العامة للشرطة تضع نصب عينيها مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة المستهلك، وتتخذ التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة، وأنها ستقف وبشكل حازم في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب في أمن المستهلك من أي منتج يضر بصحته وسلامته، وستعمل جنباً إلى جانب الأجهزة الشرطية والأمنية ووكلاء العلامات التجارية في الدولة لحماية الملكية التجارية لأي منتج عالمي من عين المتربصين لها.

وأشاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل بجهود إدارة دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان وتعاونها الحثيث والمتواصل مع شرطة عجمان والأجهزة الشرطية والأمنية لتعزيز أمن المستهلك وضمان حفظ حقوقه، مؤكداً أن ضبط هذه البضائع المقلدة ما كان ليكون لولا تعاون وتضافر الجهود بين دائرة التنمية الاقتصادية وشرطة عجمان والأجهزة الأمنية في الإمارة.

الجدير بالذكر أنّه تمّ ضبط قطع غيار مقلّدة لعلامات تجارية أخرى يبلغ عدد العلامات 14 علامة تجارية، هي «بي.إم. دبليو»، «مرسيدس»، «تويوتا»، «نيسان»، «ميتسوبيشي»، «إيسوزو»، «فورد»،هوندا، فولكس واجِن، كرايزلر، «هيوانداي»، إلى جانب «كيا» وإيه سي ديلكو «وجي.إم.سي».