«اقتصادية عجمان» تضبط 158.4 ألف قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية

عجمان (الاتحاد)
ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان» مؤخراً 158,415 قطعة غيار مقلدة من 14 علامة تجارية عالمية في منطقة الحليو.
جاء في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع «شرطة عجمان»، تماشياً مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك. وتمت مصادرة المنتجات المقلدة قانوناً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
|
وأضاف: جاءت ضبطية السلع المقلدة استجابةً منا للشكوى المقدمة من إحدى الشركات العالمية والتي تفيد بتداول قطع غيار سيارات غير المطابقة للمواصفات العالمية في منطقة الحليو. وبناءً عليه، قمنا بحملة تفتيشية مشتركة مع «شرطة عجمان»، أسفرت عن مصادرة 158,415 قطعة غيار مقلدة واتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، في إطار جهودنا الدؤوبة لحفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية وصون حقوق المستهلكين على حد سواء.
|
وأشاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل بجهود إدارة دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان وتعاونها الحثيث والمتواصل مع شرطة عجمان والأجهزة الشرطية والأمنية لتعزيز أمن المستهلك وضمان حفظ حقوقه، مؤكداً أن ضبط هذه البضائع المقلدة ما كان ليكون لولا تعاون وتضافر الجهود بين دائرة التنمية الاقتصادية وشرطة عجمان والأجهزة الأمنية في الإمارة.
الجدير بالذكر أنّه تمّ ضبط قطع غيار مقلّدة لعلامات تجارية أخرى يبلغ عدد العلامات 14 علامة تجارية، هي «بي.إم. دبليو»، «مرسيدس»، «تويوتا»، «نيسان»، «ميتسوبيشي»، «إيسوزو»، «فورد»،هوندا، فولكس واجِن، كرايزلر، «هيوانداي»، إلى جانب «كيا» وإيه سي ديلكو «وجي.إم.سي».