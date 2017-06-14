أطعمة تحافظ على الوزن الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

الحفاظ على الوزن أو اتباع حمية معينة يعتبر من التحديات التي تواجه البعض خلال شهر رمضان، حيث تقول خولة الحوسني اختصاصية تغذية بمركز الزعفرانة بأبوظبي، إن أوقات تناول الطعام خلال رمضان تختلف عن الأيام العادية، موضحة أن المعدة تبقى فارغة منذ ساعات قبل الفجر (وقت السحور) وحتى أذان المغرب، وبعدها يبدأ الصائمون بتناول الغذاء بكميات كبيرة، وبطريقة غير صحيّة، بادئين إفطارَهم بكميات من المقالي، والحلويات والمشروبات وغيرها، وهذه الطريقة في تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصوم مع وجبات كبيرة متعددة، تعمل بالتأكيد على زيادة الوزن، لذلك نلاحظ الكثيرين يشتكون من زيادة أوزانهم في شهر رمضان، وهنا نقدّم لكم نصائح تساعد على تجنب زيادة الوزن.

وتضيف الحوسني: من أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان المبارك الأكل بلا توقف وبلا حساب طوال الوقت بعد الإفطار، لذا يصاب الشخص بالخمول والتخمة، في ظل قلّة الحركة، وزيادة كميات الأكل عن المعدل الاعتيادي، وتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون بكميات كبيرة مثل الكنافة، القطايف، السمبوسك والمقالي، في ظل كثرة الولائم، والعزائم.

تجنب زيادة الوزن

تعتبر خولة الحوسني، شهر رمضان فرصة للحد من زيادة الوزن مع ضرورة اتباع سلوك غذائي إيجابي وصحي، وتؤكد على أهمية استغلال أيام رمضان الكريم لتعديل العادات الغذائية عن طريق تناول الطعام ببطء خلال وجبة الإفطار لتجنب مشاكل سوء الهضم، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضراوات، وتجنب الأطعمة التي تشمل كميات كبيرة من السكريات أو المقليات، والحرص على شرب الماء أثناء الوجبات وقبل النوم، مع تجنب شرب القهوة قبل بدء الصيام أي وقت السحور، وينصح بممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة إلى ساعة يومياً بعد تناول الإفطار بساعتين على الأقل، لحرق السعرات الحرارية الإضافية.

الطبخ الصحي

وتؤكد الحوسني أهمية الطبخ الصحي ودوره في المحافظة على الوزن، قائلة: «اجعلي وصفاتك المفضّلة صحيّة من خلال تجنّب القلي قدر الإمكان، ويمكنك طهو المكوّنات بقليل من الزيت، أو شيها، أو تحميصها للتخفيف من كمية الدهون، فتخفيض الدهون في الوجبات لا يعني أبدا فقدان الطعام نكهته وطعمه. لهذا يمكنك تعزيز نكهة أطباقك باستخدام الخضراوات النضرة والأعشاب الطازجة والبهارات، فهذه المواد تزيد النكهة والطعم اللذيذ على مائدتك، دون زيادة عدد السعرات الحرارية.