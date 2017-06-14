دبي (الاتحاد)

اختارت شركة «دايسون» البريطانية الإمارات لافتتاح أول متجر «دايسون ديمو» في الشرق الأوسط وأفريقيا لمواكبة نشاط نمو قطاع التجزئة في الدولة.

وقال يوسف المعلم، المدير العام لشركة دايسون الشرق الأوسط وأفريقيا إن توافر البيئة الاستثمارية المشجعة وتطور البنية التحتية في الإمارات وتطلع العملاء إلى اقتناء الأفضل عوامل ساهمت مجتمعة في اختيار الإمارات لافتتاح أول متجر «دايسون ديمو» في المنطقة.

وأضاف المعلم أن افتتاح المتجر يتزامن مع خطة الشركة لرفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة في العالم والبالغة قيمتها نحو 4.37 مليار دولار متوقعاً الوصول للنسبة المستهدفة في غضون 5 سنوات.

وقال: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوقاً حيوية ومهمة جداً بالنسبة لشركة دايسون، التي شهدت نمواً كبيراً ومتواصلاً ومن شأن إطلاق أول متجر ’دايسون ديمو‘ في المنطقة، أن يتيح فرصة مهمة أمامنا للاستفادة من الاهتمام الكبير بالابتكار والتكنولوجيا في دولة الإمارات». وأضاف أنه تم افتتاح المتجر من أجل تجسيد الأفكار الهندسية الإبداعية على أرض الواقع وبالتالي خلق تجربة تسوق متميزة حيث إن تقنيات وتصميم المنتجات تقوم على الابتكار الحقيقي، معتبراً أن متجر ’دايسون ديمو‘ في الإمارات سيكون منصة لتحقيق المزيد من النمو في المنطقة».

وخلال حفل الافتتاح أكد كريس أوسبورن، كبير المهندسين في شركة «دايسون» أن مفهوم العمل في الشركة البريطانية التي حققت شهرة عالمية يقوم على الابتكار من أجل حل مختلف المشكلات، ومن ثم فإن المنتجات التي تقدمها الشركة تقدم مستوى فائقاً من الدقة والجودة كما تحمل معها حلولاً جديدة كلياً. وخلال افتتاح أول متجر دايسون نظمت شركة «دايسون» مساء أمس الأول تم استعراض تجربة صندوق الدخان التي توضح قوة تقنية دايسون لتنقية الهواء في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى استكشاف قدرة تقنيات دايسون على التخلص من العديد من عينات الغبار والحطام المختلفة.