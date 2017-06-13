كيف يعلم الآباء أطفالهم التواكل من دون قصد؟

(الاتحاد نت)

كم واحد منا يعتقد أنه يفعل كل ما في وسعه من أجل راحة وسعادة أطفاله لكنه لا يدرك أنه يؤذي أطفاله من دون قصد.

وتقول الكاتبة البريطانية «جيه.إس. فون داكر» في مقال لها على موقع «لايف هاك» إن الكثير من الآباء يتباهون بأنهم يفعلون كل شيء لأطفالهم بأنفسهم، ولا يدرون أنهم بذلك يعلمون أبناءهم التواكل، ويجعلون منهم أشخاصاً عديمي المسؤولية ولا يعرفون كيف يعتمدون على أنفسهم في المستقبل.

وحذرت من أنه على كل شخص الاختيار ما بين أن يعلم أولاده الاعتماد على النفس أو يعلمهم التواكل على الآخرين؟!

وضربت الكاتبة بعض الأمثلة على السلوكيات التي قد تعلم الأبناء التواكل وعدم المسؤولية ومن بينها:

أن تذكر أبنائك كل يوم للقيام بواجباتهم الدراسية.