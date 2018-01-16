تطبيق إعفاء مواطني الدولة من تأشيرات الدخول المسبقة للصين

أبوظبي (وام)

أعفت جمهورية الصين الشعبية مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه واعتباراً من اليوم، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية بدون تأشيرات مسبقة، مع إمكانية البقاء فيها لمدة زمنية أقصاها 30 يوماً في كل زيارة.

وقد صدر قرار الإعفاء، بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث وقّع المذكرة بالإعفاء السفير أحمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية، فيما وقّعها عن الجانب الصيني «ني جيان» السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

ولم يأت قرار الحكومة الصينية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة من فراغ، وإنما جاء ثمرة لمجموعة من العوامل التي شجعت الحكومة الصينية لاتخاذ هذه المبادرة، والتي تعكس من دون شك مكانة الدولة وسمعتها القوية على المستوى الدولي، وقوة ومتانة شبكة علاقتها الدولية، وهو ما أكده معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة له بالقول: «لقد بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة، ما يعكس سمعة الإمارات والثقة في نموذجها، ويسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم».