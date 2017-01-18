تعرف على التغييرات الجديدة في الولايات المتحدة خلال عهد ترامب

أ ف ب

من الدور المرتقب للسيدة الأولى إلى وجهات الرئيس خلال العطل، يبدو أن البيت الأبيض في ظل عهد دونالد ترامب الذي يتسلم مهامه الرئاسية غدا الجمعة سيكون مختلفا للغاية عما كان عليه في العهود السابقة.

- خطابات وتغريدات:

كان فرانكلين روزفلت يقوم بمداخلات إذاعية فيما كان جون كينيدي يسحر المشاهدين على أول أجهزة تلفزيون بالأبيض والأسود كما أن باراك أوباما الذي تميز ببراعته الخطابية، لم يواجه مشكلة لا يمكن حلها مع خطب جيدة.

أما دونالد ترامب، فهو مولع بالتغريد عبر «تويتر». وهي عادة لا يبدو أنها ستتغير عندما سيتسلم الحكم.

وحتى مستشاروه يقرون بأنهم لا يعلمون مسبقا عندما سيرسل رئيسهم تغريدته التالية ولا الموضوع الذي سيتناوله.