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الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص بأبوظبي

9 منتخبات تحلق في أجواء الكرة الطائرة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في نسختها التاسعة، التي تقام في أبوظبي من 17 إلى 22 مارس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشاركة 9 منتخبات في كرة الطائرة، يضم كل منتخب 12 لاعباً، بينما يصل العدد الكلي للاعبين المشاركين في نسخة العام إلى 108 لاعبين.

وأدخلت الكرة الطائرة للمرة الأولى في الأولمبياد الخاص عام 1983، وتعد أحد أهم الرياضات التي تستقطب المئات من اللاعبين في دورات الألعاب الإقليمية والعالمية على حد سواء، حيث تساهم في تنمية وصقل مهارات اللاعبين، إذ يكتسب المشاركون العديد من المهارات الفنية، ومنها طريقة تسديد الكرة والإرسال والتمرير وسرعة الاستجابة وردة الفعل.

وتشهد النسخة التاسعة من الألعاب مشاركة بلدان عدة من منطقة الشرق الأوسط، هي منتخب مصر، ولبنان، وعمان، وسوريا، والإمارات، بينما من خارج المنطقة تشارك كل من أستراليا، وساموا، وسرنديب، وباكستان.

وتقام منافسات الكرة الطائرة داخل صالات أدنيك مركز أبوظبي الدولي للمعارض، ويضم المركز العديد من المساحات الداخلية والخارجية، فإن مساحة العرض والفعاليات تبلغ 55 ألف متر مربع، ويبلغ مجموع المساحات الداخلية والخارجية للمركز 133 ألف متر مربع.

من جانب آخر، عقدت أمس دورة تدريبية لتأهيل الرسميين والمنظمين والمتطوعين للدورة في رياضة الفروسية، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية في أبوظبي وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد لفروسية عن فخره واعتزازه الكبير باستضافة هذه الدورة في دولتنا الغالية، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ... المزيد
     
 

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