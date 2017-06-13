الاتحاد الأوروبي يعاقب بودابست وصوفيا وبراغ بقضية اللجوء

بروكسل (أ ف ب)

يعلن الاتحاد الأوروبي غداً الأربعاء فرض إجراءات بحق المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا لرفضها المشاركة في البرنامج الأوروبي لتقاسم عبء طالبي اللجوء الموجودين في إيطاليا واليونان. وقال دبلوماسي «نتوقع إطلاق إجراءات الأربعاء». وستطال هذه الإجراءات كلا من المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا حسب مصدر دبلوماسي آخر.

وسيتخذ القرار اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضين الأوروبيين في ستراسبورج على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي.

وسيعقد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم، على أن تنشر المفوضية التي تعنى بتطبيق القانون الأوروبي في الاتحاد الإجراءات التي ستتخذها.

وهذه الإجراءات التي تبدأ بسلسلة مراسلات بين بروكسل والدول الأعضاء المعنية يمكن أن تؤدي إلى إحالة أمام محكمة العدل الأوروبية، وإلى عقوبات مالية.

وطبقت الخطة الأوروبية التي اعتمدت في سبتمبر 2015 بهدف إعادة توزيع 160 ألف شخص خلال عامين، بشكل بطيء من جانب دول الاتحاد الأوروبي.

إلا أن هذه الخطة المؤقتة، والتي أطلق عليها اسم «اعادة تموضع» والتي كان من المفترض أن تجسد التضامن الأوروبي، أظهرت انقسامات بين الدول الأعضاء التي تباطأ بعضها في التنفيذ ،فيما امتنع بعض آخر. وحتى تاريخه، تم استقبال فقط نحو 20 ألف طالب لجوء، تنفيذاً للخطة.