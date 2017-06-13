«الديمقراطية» تسيطر على مناطق شرق الرقة

عواصم (وكالات)

سيطرت قوات «النخبة» إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، على كلية العلوم ومقام «ويس القرني» شرق مدينة الرقة، بينما تخوض هذه القوات معارك مع تنظيم «داعش» على مشارف المدينة القديمة للرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا. في حين صعد الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة درعا الجنوبية، في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل.

وقال مصدر مقرب من قوات «النخبة» أمس، إن القوات «سيطرت على كلية العلوم ومدرسة الصناعية على أطراف حي الصناعة شرق الرقة كما سيطرت على مقام ويس القرني جنوب كلية العلوم». وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، انهيار «دفاعات تنظيم داعش أمام هجوم قواتنا التي وصلت إلى باب بغداد مدخل المدينة القديمة من الشرق».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن (قسد) خاضت معارك مع «داعش» على مشارف المدينة القديمة في الرقة.

واستمرت الاشتباكات في الجانبين، فيما تحقق قوات سوريا الديمقراطية تقدما سريعا في حي الصناعة في الجهة الشرقية باتجاه وسط المدينة انطلاقا من حي المشلب.