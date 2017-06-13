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الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في درعا

«الديمقراطية» تسيطر على مناطق شرق الرقة

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تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017

عواصم (وكالات)

سيطرت قوات «النخبة» إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، على كلية العلوم ومقام «ويس القرني» شرق مدينة الرقة، بينما تخوض هذه القوات معارك مع تنظيم «داعش» على مشارف المدينة القديمة للرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا. في حين صعد الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة درعا الجنوبية، في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة بالكامل.

وقال مصدر مقرب من قوات «النخبة» أمس، إن القوات «سيطرت على كلية العلوم ومدرسة الصناعية على أطراف حي الصناعة شرق الرقة كما سيطرت على مقام ويس القرني جنوب كلية العلوم». وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، انهيار «دفاعات تنظيم داعش أمام هجوم قواتنا التي وصلت إلى باب بغداد مدخل المدينة القديمة من الشرق».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن (قسد) خاضت معارك مع «داعش» على مشارف المدينة القديمة في الرقة.

واستمرت الاشتباكات في الجانبين، فيما تحقق قوات سوريا الديمقراطية تقدما سريعا في حي الصناعة في الجهة الشرقية باتجاه وسط المدينة انطلاقا من حي المشلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 70% من حي الصناعة» المجاور لحي المشلب، مضيفا «إذا سيطرت على حي الصناعة بالكامل، فسيكون هذا أهم تقدم لها، لأنه يؤدي إلى وسط المدينة حيث توجد أهم مواقع التنظيم». وأكد «أن المعركة الحقيقية ستبدأ حالما يسيطرون على حي الصناعة». ... المزيد
     
 