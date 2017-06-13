مورو يخطف كأس سوق دبي للجولف

دبي (الاتحاد)

فاز باتريك مورو بكأس سوق دبي الحرة للجولف في نسختها السنوية الـ 24، التي أقيمت في نادي خور دبي للجولف واليخوت بمشاركة 97 لاعباً.

جرت المنافسة وفق نظام ستابلفورد الفردي لاحتساب النقاط، حيث قدم مورو عرضاً رائعاً رغم رطوبة الطقس، ونجح في تسجيل 44 نقطة، كانت كفيلة بانتزاعه اللقب بفارق 4 ضربات.

وفاز بول كوو بلقب فئة الرجال برصيد 40 نقطة ستابلفورد، وتساوى كل من ستيفن باركر وآرا نخنيكيان بعدد النقاط البالغ 38 نقطة، غير أن المركز الثاني كان من نصيب الأول، بفضل ضرباته الأفضل في الحفر التسع الخلفية. وذهبت جائزة أفضل إجمالي إلى إدواردو جاليبيني بواقع 71 ضربة. وفي فئة السيدات، استغلت كريست سيلي، قائدة فريق سيدات خور دبي، معرفتها بالمضمار، وقدمت عرضاً كبيرا توجته بالفوز بعد إحرازها 36 نقطة، فيما حلت كل من جلوري زافيير وشيلا ويست في المركز الثاني والثالث على التوالي برصيد 34 و31 نقطة. وذهبت جائزة فئة الكبار إلى ألوك بانت إثر تسجيله 39 نقطة، بينما فاز آدم سافيج بفئة الناشئين برصيد 35 نقطة. وتنافس المشاركون الـ 97 أيضاً في مجموعة من المسابقات على مضمار الجولف في فترة ما بعد الظهر، حيث نجح وارن بانتينج في الفوز بجائزة الكرة الأقرب إلى الحفرة عند الحفرة الخامسة، بينما حصل كل من إد فيرن وميخائيل بينتو على جائزة أطول ضربة عند الحفرتين 4 و12 على التوالي. وقال مورو: كان مجرد يوماً من الأيام التي تسير فيه الأمور على ما يرام، نفذت 27 ضربة موفقة على مضمار نادي خور دبي. وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن البطولة تقام منذ 24 سنة، وأصبحت المنافسة حدثاً مشهوراً شارك فيه هذا العام 97 لاعباً، وأشكر فريق عمل سوق دبي الحرة ونادي خور دبي للجولف واليخوت على تنظيم هذا الحدث الرائع وأتطلع لرؤيتكم جميعاً العام المقبل عندما نحتفل باليوبيل الفضي للحدث.