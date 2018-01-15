سلسلة «ياس» تعود بتحدي «الإمارات للفورمولا-4»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حلبة مرسى ياس مجموعة من الفعاليات الدولية والسباقات المحلية يومي الجمعة والسبت المقبلين، إذ تعود سلسلة سباقات ياس إلى موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في جولتها الثانية. وتنطلق بطولة الإمارات للفورمولا-4 في حلبة مرسى ياس لتقدم لعشاق رياضة السيارات في الدولة المتعة والحماس ولتسلط الضوء على نجوم وأبطال الغد في سباق السيارات.

وقد أطلقت بطولة الإمارات للفورمولا-4 المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات لدعم السائقين الشباب ورعاية أفضل المواهب في الإمارات ومواكبة مشوارهم المهني للوصول بهم إلى مستويات عالمية ومتقدمة في رياضة سباقات السيارات.

وتستضيف الحلبة أيضاً انطلاق الجولة الأولى من منافسات كأس راديكال الشرق الأوسط، ويتضمن السباق جولتين من التجارب التأهيلية يوم الجمعة وسباقين بمسافة 60 كلم يوم السبت.

وتسمح اللوائح الرياضية المتعلقة بهذه البطولة للسائقين بالتناوب في مهام القيادة تحت راية الفريق الواحد، وذلك خلال هذا السباق في نسخته الإقليمية من البطولة العالمية والحافلة بالأحداث والمجريات الحماسية. كما تقدم سلسلة سباقات ياس جرعة إضافية من الحماس مع منافسات سباقات أكاديمية فورمولا الخليج في جولتيه الثانية والثالثة، التي يتنافس فيها السائقون على حصد أكبر قدر من النقاط.