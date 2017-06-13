«شباب عجمان» يكرم المتميزين وشركاء النجاح

عجمان (الاتحاد)

احتفى مركز شباب عجمان، بالمتميزين وشركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المركز خلال مسيرته، والمنتسبين المتميزين الذين رفعوا اسم المركز في مناسبات وفعاليات عديدة، وذلك في سهرة رمضانية بقاعة الاتحاد بمقر المركز.

حضر الحفل، عبدالله سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وناصر الزعابي، مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتم عرض فيلم قصير عن إنجازات المركز شباب خلال المواسم الماضية.

وألقى أحمد الرئيسي، مدير المركز، كلمة توجه خلالها بالشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققه المركز جاء نتاجاً لجهود الشركاء من داعمين وموظفين ومنتسبين مميزين، رسموا بعطائهم خريطة التميز التي سار عليها المركز منذ تأسيسه، والتكريم هو اعتراف من إدارة المركز بكل الجهود التي كانت لها بصمة في إنجازات المركز في الفترة الماضية، ولا تتردد إدارة المركز في إقامة تكريم لكل العاملين طالما قدموا كل الجهد في المصلحة العامة. وأوضح الرئيسي إلى أن جميع الشركاء يعملون تحت مظلة الفريق الواحد، الذي يعمل في كل اتجاه، للوصول إلى الأهداف المرسومة للمركز.

وثمن عبدالله سعيد النعيمي الجهود التي يبذلها مركز شباب عجمان، مشيراً إلى أن هذه الجهود كانت الركيزة الأساسية التي منحت المركز الريادة التي يتصدر قمتها، علاوة على دعم الشركاء الذي دفع بمسيرة شباب عجمان إلى المراكز الأولى. ودعا النعيمي إلى المحافظة على هذا النجاح، والذي يمثل مسؤولية كبيرة، في المرحلة المقبلة من خلال مضاعفة الجهد وتقديم الجديد الذي يخدم النادي وكل المنتسبين إليه. وقام عبدالله سعيد النعيمي، وناصر الزعابي، وأحمد الرئيسي، بتكريم فريق العمل الذي واكب انطلاقة المركز والأشخاص الذين ساهموا في إنجاح برامجه وفعالياته خلال السنوات المنصرمة، إضافة إلى أصحاب الإنجازات من المنتسبين.