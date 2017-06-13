«شباب عجمان» يكرم المتميزين وشركاء النجاح

عجمان (الاتحاد)
احتفى مركز شباب عجمان، بالمتميزين وشركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح المركز خلال مسيرته، والمنتسبين المتميزين الذين رفعوا اسم المركز في مناسبات وفعاليات عديدة، وذلك في سهرة رمضانية بقاعة الاتحاد بمقر المركز.
حضر الحفل، عبدالله سعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وناصر الزعابي، مدير إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتم عرض فيلم قصير عن إنجازات المركز شباب خلال المواسم الماضية.
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وثمن عبدالله سعيد النعيمي الجهود التي يبذلها مركز شباب عجمان، مشيراً إلى أن هذه الجهود كانت الركيزة الأساسية التي منحت المركز الريادة التي يتصدر قمتها، علاوة على دعم الشركاء الذي دفع بمسيرة شباب عجمان إلى المراكز الأولى. ودعا النعيمي إلى المحافظة على هذا النجاح، والذي يمثل مسؤولية كبيرة، في المرحلة المقبلة من خلال مضاعفة الجهد وتقديم الجديد الذي يخدم النادي وكل المنتسبين إليه. وقام عبدالله سعيد النعيمي، وناصر الزعابي، وأحمد الرئيسي، بتكريم فريق العمل الذي واكب انطلاقة المركز والأشخاص الذين ساهموا في إنجاح برامجه وفعالياته خلال السنوات المنصرمة، إضافة إلى أصحاب الإنجازات من المنتسبين.