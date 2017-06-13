«القيادة» يتوج باللقب والشامخة وصيفاً

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بلقب بطولة القائد العام لشرطة أبوظبي الرمضانية للملاكمة، وحل ثانياً فريق مركز الشامخة في المركز الثاني لينال الوصافة، وجاء ثالثاً فريق مركز أبوظبي، فيما حصل الدولي سلطان الوالي على جائزة أفضل حكم، وحصل حسان محمدوف على جائزة أفضل مدرب، وتوج سلطان الزعابي بجائزة أفضل لاعب.

حضر منافسات اليوم الختامي ومراسم التتويج أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، والعميد خليفة بن بطي الشامسي مندوباً عن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والعقيد محمد علي المهيري مدير مركز التربية الرياضية بشرطة أبوظبي، وحسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة، وأحمد القبيسي مدير التسويق بمجلس أبوظبي الرياضي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة عمر شامس، وسلطان الحرمي مدير مدير البطولة، وعمر الجابري رئيس لجنة الحكام، وعمر المجالي مدرب المنتخبات الوطنية.

وأكد عبدالمحسن الدوسري أن البطولات الرمضانية بشكل عام أعطت زخماً للرياضة في الشهر المبارك، وهي تصب جميعاً في خدمة المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب، مشيراً إلى أنها لم تعد فقط للترفيه، بل أصبحت تحظى بمشاركة لاعبي المنتخبات وأعداد كبيرة من نجوم آسيا والعالم.

وقال: كل إمارات الدولة تقيم المنافسات بدعم من حكامها، ولهم جزيل الشكر على ذلك، مشيراً إلى أن الفائدة الأخرى التي لا يراها أحد هي تجهيز الكوادر التنظيمية وتأهيلها، ومنح المدربين واللاعبين والحكام والإداريين فرصاً مميزة للاحتكاك، واكتساب الخبرات.