الذهب بين مكتب الأمين العام والاتحاد للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات بطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية 2017 في نسختها السادسة، بمباراتين بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، حيث تقام المباراة النهائية في العاشرة والنصف والتي تجمع فريقي مكتب الأمين العام و«الاتحاد للطيران» في مواجهة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة كبيرة من واقع مستوى الفريقين الرائع خلال مراحل المنافسة بداية بدور المجموعات، ثم نصف النهائي. ويبدأ حفل الختام في التاسعة والنصف بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي يواجه فيها فريق المكتب التنفيذي نظيره مدارس الإمارات في لقاء لن يقل قوة وإثارة عن المباراة النهائية.

ويدخل مكتب الأمين العام المباراة النهائية بمعنويات عالية، بعد أن أكد قوته في نصف النهائي بفوزه المستحق على حساب المكتب التنفيذي 3 ـ 2، بعد مباراة شرسة جاء الفوز فيها بصعوبة بالغة، وكان الشوط الأول شهد بداية قوية لمكتب الأمين العام، حيث برهن عن نيته القوية بتسجيله هدف السبق في الدقيقة 16 عن طريق المتألق عزيز درو، وتوالت محاولاته لتعزيز التقدم، مقابل سعي حثيث من قبل المنافس لتعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مكتب الأمين العام بهدف، ليعود الفريقين بحماس عالٍ من أجل الفوز في الشوط الثاني الذي أكد خلاله مكتب الأمين العام «علو كعبه» بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 29 بوساطة يحيى بابا، وتواصل سعي المكتب التنفيذي لتقليص الفارق ونجح إحراز الهدف الأول له في المباراة عن طريق ياسين، وازدادت المباراة إثارة بعد ذلك وسط هتافات الجماهير المميزة التي حضرت اللقاء، وواصل المكتب التنفيذي هجومه الشرس على جبهة المكتب، إلى أن نجح ياسين من تسجيل الهدف الثاني وتعديل النتيجة، لتصل المباراة إلى ذروتها في الإثارة ولعب مكتب الأمين العام بعد ذلك بتركيز عال وسيطر على الكرة، إلى أن تمكن ناصر الشمولي من إضافة الهدف الثالث لمكتب الأمين العام في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عبر ركلة ثابتة، مؤكداً بها تأهل فريقه للمباراة النهائية.

أما تأهل «الاتحاد للطيران» للنهائي، فقد جاءت بعد مباراة قوية في نصف النهائي استطاع من خلالها أن يقصي مدارس الإمارات من طريقه بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الرسمي بتعادل الفريقين 2 ـ 2، وكانت بداية المباراة جاءت قوية وسريعة من جانب الفريقين، وسط أداء متوازن في الدفاع والهجوم خوفاً من تلقي هدف يربك الحسابات، واستمر التعادل السلبي بينهما حتى الدقيقة 25 التي شهدت تقدم الاتحاد للطيران بالهدف الأول عن طريق محمد فودة، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وكانت ردة الفعل قوية من دارس الإمارات الوطنية في الشوط الثاني، حيث نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 30 بوساطة روبرت ثميوني، واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين بهجمات متبادلة حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث تمكن الاتحاد للطيران من التقدم في النتيجة مجدداً، بإضافة الهدف الثاني عن طريق إيوان ياكوب 42، وبدأت احتفالات أنصار «الاتحاد للطيران» بالفوز، ولكن جاء رد مدارس الإمارات سريعاً في الثواني الأخيرة بإحراز هدف التعديل بوساطة محمد مصطفى 45، بعدها أعلن الحكم عن نهاية الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليلجأ الفريقان بعد ذلك لركلات الحظ التي ابتسمت لفريق الاتحاد للطيران بفوزه فيها 5 - 3 لمدارس الإمارات، وبذلك يذهب الأول للمباراة النهائية لمواجهة مكتب الأمين العام، فيما يلعب فريق المدارس على المركز الثالث.