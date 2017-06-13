أبوظبي الرياضي بطل كرة سيدات «العين الرمضانية»

العين (الاتحاد

توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي بطولة العين الرمضانية مساء أمس الأول، فريق نادي أبوظبي الرياضي «أ» بطلاً لسباعيات كرة القدم للسيدات بعد فوزه على رويال «ب» في المباراة النهائية 2 - 1، وقلد معاليه بمرافقة الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة الفريق البطل بالميداليات الذهبية بجانب المكافأة المادية وقدرها 70 ألف درهم، فيما نال رويال «ب» الوصيف الميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم وحل فريق رويال «أ» ثالثاً بعد تغلبه على فريق كوست برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ونال الميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما كرم الحكام الذين أداروا المباريات التي أقيمت على مدى 6 أيام وهم نجاة حسن، وريم فهد، وأحمد الغيص.

وجاءت مباراة النهائي قوية وشهدت تكافؤاً وندية من الجانبين في معظم أوقاتها، وظهر فريق أبوظبي أكثر تنظيماً في البداية وكان الطرف الأفضل والأكثر وصولاً إلى مرمى رويال، وترجم أفضليته بهدف مبكر سجلته ميساء في الدقيقة السابعة، ولكن سرعان ما تدارك رويال الوضع ونظم صفوفه ونجح في إدراك التعادل من ضربة جزاء نفذتها بنجاح مخلبي لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

انطلق الشوط الثاني ساخناً من الطرفين بهجمه هنا وأخرى هناك إلى أن تمكنت فرناندا، من تحويل الكرة العرضية برأسية في الشباك في الدقيقة 20 لتمنح فريقها هدف الفوز الثاني وسط فرحة عارمة لأعضاء نادي أبوظبي الرياضي «أ»، أدار المباراة أحمد الغيص ونجاة حسن.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تفوق فريق رويال «أ» علي كوست برباعية نظيفة في مباراة تسيدها رويال «أ» في أغلب فتراتها، وأحرز الأهداف أسياتو (11) وأدوبي (22) وتش تشي (23) وسارة (30) ليحرز رويال «أ» المركز الثالث.