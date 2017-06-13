«صفقات متبادلة» ترفع سيولة الأسواق المحلية إلى 800 مليون درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت سيولة الأسواق المالية المحلية لتصل إلى 800 مليون درهم مع نهاية جلسة أمس، بفعل قيام المستثمرين والمحافظ بعقد صفقات متبادلة على عدد من الأسهم المنتقاة، يتقدمها سهما «الاتحاد العقارية» و«دريك أند سكل»، لتشكل تلك الصفقات مع نهاية الجلسة ما يوازي 40% من سيولة سوق دبي المالي، فيما شهد سهم «دانة غاز» مشتريات استحوذت على أكثر من 60% من الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية بنحو 4 مليارات درهم خلال جلسة تعاملات أمس، بدعم مباشر من صعود سهم «إعمار» الذي واصل مسيرة الصعود خلال الجلسات الماضية، مدعوماً بإعلان الشركة عزمها طرح 30% من نشاطها في التطوير العقاري في سوق دبي المالي، ليصل السهم مع نهاية جلسة أمس إلى مستوى 7.83 درهم.

وسجلت تعاملات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال جلسة أمس، نحو 739 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 801.7 مليون درهم، من خلال إبرام 5717 صفقة، حيث تم العامل على أسهم 63 شركة مدرجة في السوقين.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.28% ليغلق عند مستوى 4511 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 244.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 233.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1910 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفاع منها 13 سهماً، وتراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.