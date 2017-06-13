«عزيزي» تطلق مشروعها الثاني في «دبي الطبية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «عزيزي للتطوير العقاري»، مشروع مبنى «فرهاد عزيزي»، ثاني مبانيها السكنية في مدينة دبي الطبية، عقب نجاح المشروع الأول «عزيزي علياء». وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 728.715 قدما مربعة، ويتكون من 634 وحدة سكنية، بينها، 396 شقة استديو، و218 شقة بغرفة نوم واحدة، و20 شقة بغرفتي نوم.

ويتوقع أن يحظى المشروع باهتمام كبير من المستثمرين؛ لأنه يضم ملاعب رياضية، ومركز تجزئة مجتمعي، وأماكن عامة، وحدائق غنية بالمناظر الطبيعية، ومدارس، وحوض سباحة خاص، ومنتجع صحي، وصالة رياضية. ويتكون المبنى من طابق سفلي، وطابق أرضي، وطابقين لمواقف السيارات، و17 طابقاً متكرراً، ومن المقرر اكتماله في الربع الثاني من 2019، وفقاً للجدول الزمني المقرر.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، في تعليق له «يعتبر هذا المشروع هو الثاني في مدينة دبي الطبية، وأحدث المواقع الإستراتيجية التي وصلت إليها مشاريع (عزيزي للتطوير العقاري). وقد منحنا الإقبال الكبير على مشروع (عزيزي علياء) الدافع لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة التي تُعد من المواقع الرئيسة والحيوية، وتتميز بأسلوب حياة عصري وصحي، ووفرة المسطحات الخضراء، بما يلبي رغبة عملائنا».

وتبلغ قيمة مشروع المبنى السكني ما يزيد على 600 مليون درهم، ويضم المبنى نموذج «عزيزي للتطوير العقاري» من الشقق العصرية الجذابة التي تلبي متطلبات نمط الحياة الصحي والعصري الفاخر لمختلف الشرائح من العائلات، والمهنيين، والأفراد الأثرياء، وأصحاب الأعمال، والمستثمرين.