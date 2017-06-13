«عزيزي» تطلق مشروعها الثاني في «دبي الطبية»

دبي (الاتحاد)
أطلقت «عزيزي للتطوير العقاري»، مشروع مبنى «فرهاد عزيزي»، ثاني مبانيها السكنية في مدينة دبي الطبية، عقب نجاح المشروع الأول «عزيزي علياء». وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 728.715 قدما مربعة، ويتكون من 634 وحدة سكنية، بينها، 396 شقة استديو، و218 شقة بغرفة نوم واحدة، و20 شقة بغرفتي نوم.
ويتوقع أن يحظى المشروع باهتمام كبير من المستثمرين؛ لأنه يضم ملاعب رياضية، ومركز تجزئة مجتمعي، وأماكن عامة، وحدائق غنية بالمناظر الطبيعية، ومدارس، وحوض سباحة خاص، ومنتجع صحي، وصالة رياضية. ويتكون المبنى من طابق سفلي، وطابق أرضي، وطابقين لمواقف السيارات، و17 طابقاً متكرراً، ومن المقرر اكتماله في الربع الثاني من 2019، وفقاً للجدول الزمني المقرر.
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وتبلغ قيمة مشروع المبنى السكني ما يزيد على 600 مليون درهم، ويضم المبنى نموذج «عزيزي للتطوير العقاري» من الشقق العصرية الجذابة التي تلبي متطلبات نمط الحياة الصحي والعصري الفاخر لمختلف الشرائح من العائلات، والمهنيين، والأفراد الأثرياء، وأصحاب الأعمال، والمستثمرين.