جمعة الجنيبي: الإمارات أكبر مستثمر في مصر بـ22.7 مليار درهم

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر الـ6.2 مليار دولار (22.7 مليار درهم)، فيما بلغ عدد الشركات الوطنية العاملة هناك 877 شركة.

جاء ذلك، خلال حفل الإفطار السنوي التي تقيمه سفارة الدولة بالقاهرة مع كبريات الشركات ومستثمري دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، وحضره نخبة كبيرة من رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين ورجال الإعلام في الدولة.

أشار الجنيبي إلى تطور العلاقاتُ الاقتصادية بين الإمارات ومصر خلالَ السنواتِ الأخيرةِ حيثُ وصلَ حَجْمُ التَبَادُلِ التِجَاريّ بين البلدينِ في عام 2016 إلى نحو 3.46 مليار دولار (12.7 مليار درهم) مقارنة بـ2.56 مليار دولار (9.4 مليار درهم) عام 2015، كما وصلَ عددُ الشركاتِ الإماراتية العاملة في مصر في الوقت الراهن إلى 877 شركة مقارنةً بـ819 شركة عام 2016، فيما تجاوزت الاستثمارات هذا العام إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار عام 2016، ومن ثم فقد تبوأت الإماراتُ المركزَ الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر.

وأشاد الجنيبي بصدور قانون الاستثمار المصري الجديد، مثمناً في الوقت ذاته ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكداً أن سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرةِ حريصة كل الحرص على تسهيل مهام ودعم أي مستثمر إماراتي بمصر.

حضر الحفل ممثلون من بعض الشركات الإماراتية بمصر مثل: شركة موانئ دبي العالمية بالسخنة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات مصر، وشركة الخليج للتطوير العقاري، وشركة إعمار مصر، وبنك أبوظبي الوطني، وشركة طيران الاتحاد، ومجموعة الفطيم للتنمية العقارية، وشركة أبوظبي للتنمية السياحية، وهايبر ماركت لولو.