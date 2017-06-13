الإمارات الأولى عالمياً في رضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال تحسن الخدمات الإلكترونية على مدى العامين الماضيين، كما حلت بالمرتبة الأولى في مجال معدلات رضا المستخدمين عن الخدمات الحكومية، مقارنة مع خدمات القطاع الخاص، مع زيادة 39.5% في عدد سكان الإمارات الذين يستخدمون هذه الخدمات، وفقاً لاستبيان الحكومة الرقمية 2016 الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب «بي سي جي».

واستند الاستبيان، الذي اعتمد على 13.570 إجابة فردية عبر 21 دولة و26 من الخدمات الحكومية الرقمية، إلى تحديد وتقويم وجهات نظر مواطني تلك الدول وآرائهم، فيما يتعلق باستخدام القنوات الرقمية الخاصة بالخدمات الحكومية.

وتناول استبيان عام 2016 المسائل المتعلقة بسهولة نفاذ المستخدمين إلى الخدمات الرقمية الحكومية ومستوى تبني هذه الخدمات، إضافة إلى معدل الرضا والخصوصية والمسائل المتعلقة بأمن المعلومات. وكشفت «بوسطن كونسلتينج جروب» الاتجاهات الرئيسة في جميع المجالات المدروسة، بما في ذلك وتيرة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، والتي زادت بشكل كبير منذ عام 2014 مع تسجيل الأجهزة القابلة للارتداء أعلى معدل نمو في الاستخدام المتوقع بين جميع الأجهزة الأخرى.

وعلى الصعيد العالمي، تعد خدمات المعلومات والضرائب والتوظيف أكثر الخدمات الحكومية الرقمية استخداماً على نطاق واسع، ولوحظ على مدى العامين الماضيين تحسن كبير في معدل رضا المستخدمين عن هذه الخدمات، مع تبني بعض الدول خطوات أسرع من غيرها هذا المجال.