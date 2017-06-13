الإمارات الأولى عالمياً في رضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال تحسن الخدمات الإلكترونية على مدى العامين الماضيين، كما حلت بالمرتبة الأولى في مجال معدلات رضا المستخدمين عن الخدمات الحكومية، مقارنة مع خدمات القطاع الخاص، مع زيادة 39.5% في عدد سكان الإمارات الذين يستخدمون هذه الخدمات، وفقاً لاستبيان الحكومة الرقمية 2016 الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب «بي سي جي».
واستند الاستبيان، الذي اعتمد على 13.570 إجابة فردية عبر 21 دولة و26 من الخدمات الحكومية الرقمية، إلى تحديد وتقويم وجهات نظر مواطني تلك الدول وآرائهم، فيما يتعلق باستخدام القنوات الرقمية الخاصة بالخدمات الحكومية.
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وعلى الصعيد العالمي، تعد خدمات المعلومات والضرائب والتوظيف أكثر الخدمات الحكومية الرقمية استخداماً على نطاق واسع، ولوحظ على مدى العامين الماضيين تحسن كبير في معدل رضا المستخدمين عن هذه الخدمات، مع تبني بعض الدول خطوات أسرع من غيرها هذا المجال.
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