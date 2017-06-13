إطلاق 11 مبادرة تحفز الشركـات على الاستثمار في المشاريع المجتمعية

مصطفى عبد العظيم(دبي)

كشفت وزارة الاقتصاد تفاصيل 11 مبادرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات المسند إلى الوزارة في محددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، على هامش مبادرة الإعلان السنوي للمسئولية الاجتماعية التي نظمتها الوزارة أمس بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: إن إطلاق «الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية»، يمثل محطة مهمة من محطات «عام الخير» ومبادراته الرائدة التي لا تزال تتكامل لتشييد صرح الخير والعطاء عالياً في دولة الإمارات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعريف الشركات ومجتمع الأعمال المحلي بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، بالتزامن مع استعراض الإجراءات الخاصة بالتسجيل وآليات المشاركة في برامج مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولفت إلى مشاركة جهات حكومية أخرى في البرامج، ومن ضمنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارات أخرى.

وأوضح معاليه على هامش افتتاح أعمال الدورة الأولى من «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017»، التي انطلقت في دبي أمس، أن البرامج التي تم إطلاقها تشمل آليات لقياس قيمة المساهمات الاجتماعية للشركات سواء كانت مالية أو عينية أو غيرها، بالإضافة إلى تحديد حجمها ومقارنتها مع مبادرات الشركات والقطاعات، ويأتي ذلك في ظل أهمية إيجاد إطار إحصائي دقيق لبيانات المسؤولية الاجتماعية، ومن هنا توفر البرامج منظومة اتحادية متكاملة يمكن من خلالها قياس القدرات والمسارات والنسب الفعلية التي يقدمها مجتمع الأعمال في مجال المسؤولية المجتمعية.