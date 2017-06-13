«شباب الأهلي- دبي» يستعد للموسم في هولندا

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة العليا لدمج نادي «شباب الأهلي - دبي»، إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في هولندا، وخوض مباريات الموسم المقبل على ملعبي الشباب والأهلي، إضافة إلى تحديد المقر الإداري لتسيير الألعاب الجماعية والفردية وشركة الكرة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للدمج، في مقر الكيان الرياضي الجديد، بمنطقة العوير، برئاسة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، رئيس اللجنة العليا للدمج، وحضور سامي ظاعن القمزي، وأحمد بن حميدان، وعبداللطيف الصايغ، ومحمد الكمالي ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، ومطر سرور مقرر اللجنة.

وأكد خليفة سليمان في بداية الاجتماع، أهمية اختيار القيادة الرشيدة لموقع نادي دبي، ليكون مقراً لنادي شباب الأهلي- دبي، وذلك لما يقدمه من فرص مستقبلية واعدة في البناء والتطوير، وبما يتماشى مع الخطط التنموية في الإمارة، وموقعه المتميز يتيح لأبناء الأندية الثلاثة الوصول إليه بكل يسر وسهولة، كما أشاد بالدور الثقافي والاجتماعي الذي يقوم به نادي دبي منذ تأسيسه، في تقديم مجموعة من البرامج الهادفة لأبناء المنطقة، مشيراً إلى أن الكيان الجديد سيواصل هذا النهج، بل ويعمل على تطويره والارتقاء به ليكون صرحاً رياضياً واجتماعياً وثقافياً مثالياً يجمع أبناء الأندية الثلاث وكل المنضمين إليه مستقبلاً.

من جانبه، أعرب أحمد بن حميد على عن ثقته بأن يكون المقر الجديد متنفساً لأبناء المنطقة، يطلقون من خلاله مواهبهم المختلفة ويمارسون حياتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية تحت مظلته.