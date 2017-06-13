«الأبيض» يتحدى «أفيال الحرب» في موقعة «إحياء الأمل»

معتز الشامي (بانكوك)

تتوجه الأنظار إلى ملعب راجامانجالا، بالعاصمة بانكوك، لمتابعة المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني، أمام تايلاند، في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت تايلاند «الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات»، ضمن الجولة الثامنة للمرحلة الثالثة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال «موسكو 2018»،

ويرفع منتخبنا شعار «إحياء الأمل» في المنافسة على البطاقة الثالثة للمجموعة الثانية التي يحل بها رابعاً، وله 9 نقاط، واستغلال تعثر «الأخضر»، صاحب المركز الثاني خلف اليابان المتصدر، وتأتي أستراليا ثالثاً، ولكل منها 16 نقطة.

ويطارد الأرجنتيني باوزا مدرب منتخبنا الوطني الفوز الأول له في مستهل مشواره مع الكرة الإماراتية، حيث إن الهدف من التعاقد معه، يكمن في استكمال مشوار تصفيات المونديال، والتخطيط للظفر بلقب كأس آسيا «الإمارات 2019».

وبدأ بارزا مشوار الإعداد للمباراة مطلع يونيو الماضي، وعلى مدار 12 يوماً من التدريبات اليومية بمعسكري ماليزيا وتايلاند، وركز على علاج السلبيات التي لاحظها من مشاهداته لتسجيلات لبعض مباريات منتخبنا الوطني، والتي تركزت في الأخطاء الدفاعية وعدم التمركز الصحيح، خاصة في النصف الأخير من المباراة، حيث يغلب عدم التركيز على أداء بعض المدافعين، فضلاً عن عدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافس بالشكل المطلوب، كما لاحظ باوزا عدم أداء منتخبنا بشخصية «شرسة» أمام المنافسين، والاستسلام لأي عنيف، وعدم مبادلة الخشونة بالمعاملة نفسها، خصوصاً في الالتحامات، وهو ما عمل المدرب على تصحيحه خلال 12 يوماً شهدت أداء تجربة ودية أمام لاوس فاز فيها منتخبنا بالأربعة.